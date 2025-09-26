Özbəkistanda AES-in tikintisi layihəsi hazırlanıb
Region
- 26 sentyabr, 2025
- 14:48
Özbəkistan tarixində ilk Atom Elektrik Stansiyasının (AES) layihəsi unikaldır, çünki bir meydançada həm yüksək, həm də aşağı gücə malik reaktorların yerləşdirilməsini nəzərdə tutur.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə ölkənin baş nazirinin müavini Jamşid Xocayev Moskvada World Atomic Week çərçivəsində çıxışı zamanı bildirib.
"Uzatom" agentliyinin mətbuat xidmətinin məlumatına görə, J.Xocayev qeyd edib ki, Cizak vilayətindəki meydançada hər biri 1000 MVt gücündə iki reaktor və hər biri 55 MVt gücündə iki reaktor inşa ediləcək.
Təxminən 525 hektar ərazidə yerləşəcək stansiyada 2035-ci ilədək ildə 15,2 milyard kVt.saat elektrik enerjisinin istehsal ediləcəyi gözlənilir ki, bu da ölkədə hazırkı ümumi enerji istehlakının 15 %-nə bərabərdir.
