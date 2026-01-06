İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Venesuelada əməliyyat
    Azərbaycanlı futbolçu karyerasını Albaniyada davam etdirəcək

    Futbol
    • 06 yanvar, 2026
    • 16:28
    Azərbaycanlı futbolçu karyerasını Albaniyada davam etdirəcək

    Azərbaycanın I Liqa klubu "Difai"nin futbolçusu Bayraməli Qurbanov karyerasını Albaniyada davam etdirəcək.

    Bu barədə "Report"a klubun mətbuat xidmətindən bildirilib.

    23 yaşlı hücumçu Albaniyanın II Liqa təmsilçisi "Beselidya" ilə anlaşıb.

    Qeyd edək ki, "Beselidya" 10 turdan sonra Albaniya çempionatının turnir cədvəlində 26 xalla birinci pillədə qərarlaşıb.

