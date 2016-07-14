​ В Унцукульском районе Дагестана ликвидировали двух боевиков

Баку. 14 июля. REPORT.AZ/Двое боевиков ликвидированы в дагестанском селе Харачи Унцукульского района, где введен режим КТО.

Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил источник в правоохранительных органах республики.

"Боевики были обнаружены ночью в ходе оперативно-поисковых мероприятий. Они отказались сложить оружие и открыли огонь по правоохранителям. В ходе боеконтакта двое боевиков были ликвидированы", — отметил собеседник агентства.

Личности боевиков уточняются.