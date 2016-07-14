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    ​ В Унцукульском районе Дагестана ликвидировали двух боевиков

    Личности боевиков уточняютс

    Баку. 14 июля. REPORT.AZ/Двое боевиков ликвидированы в дагестанском селе Харачи Унцукульского района, где введен режим КТО.

    Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил источник в правоохранительных органах республики.

    "Боевики были обнаружены ночью в ходе оперативно-поисковых мероприятий. Они отказались сложить оружие и открыли огонь по правоохранителям. В ходе боеконтакта двое боевиков были ликвидированы", — отметил собеседник агентства.

    Личности боевиков уточняются.

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