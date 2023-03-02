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В украинском Запарожье жилой дом подвергся ракетному обстрелу, есть погибшие

В украинском Запарожье жилой дом подвергся ракетному обстрелу, есть погибшие Российские военные нанесли ракетный удар по многоэтажке в Запорожье, в результате чего два человека погибли.
В регионе
2 марта 2023 г. 07:28
В украинском Запарожье жилой дом подвергся ракетному обстрелу, есть погибшие

Российские военные нанесли ракетный удар по многоэтажке в Запорожье, в результате чего два человека погибли.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Telegram секретаря Запорожского горсовета Анатолия Куртева.

"Войска РФ практически полностью разрушили один 5-этажный дом. Люди находятся под завалами. По предварительной информации, погибли 2 человека. Приносим искренние соболезнования родным и близким. Все соответствующие службы работают", - заявил Куртев.

По его словам, на месте происшествия уже развернуты пункты помощи ГСЧС, Национальной полиции, городского совета и социальной защиты, коммунальными автобусами проходит эвакуация пострадавших людей.

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Версия на азербайджанском языке ФотоRusiya Zaporojyedə yaşayış binasını atəşə tutub, 2 nəfər həlak olub

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