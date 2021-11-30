В Украине с декабря вступят в силу новые правила карантина из-за COVID-19

В Украине новые правила адаптивного карантина вступят в силу 6 декабря.

В Украине новые правила адаптивного карантина вступят в силу 6 декабря.

Как передает Report со ссылкой на УНИАН, об этом министр здравоохранения страны Виктор Ляшко сообщил на брифинге.

"Больше всего изменений в правилах карантина касается правил для желтого уровня эпидемической опасности", - сообщил Ляшко.

С 6 декабря бизнес в "желтой" зоне обяжут проверять документы о вакцинации или отрицательном тесте.

В пределах желтого уровня будет запрещена работа учреждений образования, в которых вакцинировано по крайней мере одной дозой менее 100% сотрудников, проведение массовых мероприятий (за исключением аттестации соискателей образования), работа заведений общественного питания, кроме заказов на вынос и доставки, деятельность спортзалов и бассейнов.

В то же время без вакцинации и негативного ПЦР-теста будут пускать в банки, АЗС, ветеринарные магазины, аптеки и все продовольственные магазины. Это касается "желтой" и "красной" зон.