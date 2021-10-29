В Туркменистане введен в эксплуатацию участок автобана до Туркменабада

29 октября при участии президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова состоялось торжественное открытие 203 километрового участка "Ашхабад-Теджен" автобана "Ашхабад-Туркменабад"

29 октября при участии президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова состоялось торжественное открытие 203 километрового участка "Ашхабад-Теджен" автобана "Ашхабад-Туркменабад".

Как сообщает Report, на мероприятии приняли участие члены правительства Туркменистана, высокопоставленные иностранные гости, в частности Генеральный секретарь Организации Экономического сотрудничества (ЭКО), региональные и страновые представители Исламского банка развития, Азиатского банка развития, Европейского Банка реконструкции и развития, вице-президент компании Hyundai Corporation, руководители ассоциаций автомобильных грузоперевозок Азербайджана, Ирана и Турции.

Новый автобан "Ашхабад-Туркменабад" является грандиозным дорожно-логистическим проектом, направленным на интеграцию транспортной отрасли страны в региональную и международную сеть высокоразвитых транзитных коридоров.

В ходе мероприятия, президент Туркменистана выступил с торжественной речью в честь открытия участка "Ашхабад-Теджен" автобана до Туркменабада.

Лидер Нации отметил, что Туркменистан придает огромное значение сотрудничеству с международными организациями в этом направлении. Так, претворение в жизнь и эффективное функционирование транспортно-логистических магистралей, реализация многосторонних проектов в области координации всех видов транспорта является одним из важных компонентов сотрудничества с Организацией Объединенных Наций, в частности в процессе достижения Целей Устойчивого Развития, которые неустанно применяются в разработке национальных программ развития Туркменистана.

В рамках торжества региональный директор австрийской компании VCE Vienna Consulting Engineers ZT GmbH торжественно объявил о вручении международного сертификата, свидетельствующего о соответствии новой дороги международным стандартам качества в области проектирования и реализации высокоскоростных автомагистралей. Также были вручены соответствующие документы, подтверждающие высокое качество и безопасность нового мегаобъекта.

По окончании церемонии вручения документов, президент Туркменистана в Центре управления административного здания автобана "Ашхабад-Туркменабад" ознакомился с технологическими особенностями систем безопасности, мониторинга и технической оснащенности вводимого в эксплуатацию участка.

Затем главе государства была вручена первая карточка электронного платежа (транспондер). На 21-ом километре участка лидер нации протестировал дорогу на грузовом автомобиле "Камаз" и продолжил путь на своем автомобиле.

Остановившись на перекрёстке "Артык", расположенного на 100-м километре автобана, президент Туркменистана ознакомился с техническим и архитектурным оснащением торгово-развлекательного центра и оставил памятную запись в Книге почётных гостей.

Как говорится в народе, строительство новых дорог, мостов и коридоров благое дело, испокон веков, считавшихся одним из священных деяний.

В нашей стране под мудрым руководством президента Туркменистана предпринимаются важные шаги в деле реализации крупномасштабных проектов в области транспорта и логистики, а также расширения транзитного потенциала в рамках транспортной дипломатии, являющейся неотъемлемой частью государственной политики Туркменистана.

По инициативе Президента Туркменистана в 2014, 2015, 2017 годах Генеральной Ассамблеей ООН были единогласно приняты резолюции в области устойчивого транспорта. В 2021 году на 75-ой сессии Генассамблеей ООН была также принята резолюция "Укрепление связей между всеми видами транспорта для обеспечения стабильных и надежных международных перевозок в целях устойчивого развития в период и после пандемии COVID-19", представленная Туркменистаном.

Сегодня торжественно вводя в строй 203 километровый участок "Ашхабад-Теджен" автобана "Ашхабад-Туркменабад", Туркменистан еще раз подтвердил свою репутацию надежного партнера в формировании и развитии крупномасштабных транспортно-коммуникационных систем.