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В Туркменистане стартует голосование на выборах в парламент и органы самоуправления

В Туркменистане стартует голосование на выборах в парламент и органы самоуправления В Туркменистане начались выборы в парламент седьмого созыва и членов велаятских, этрапских и городских халк маслахаты пятого созыва, генгешей (органы самоуправления) девятого созыва.
В регионе
26 марта 2023 г. 06:00
В Туркменистане стартует голосование на выборах в парламент и органы самоуправления

В Туркменистане начались выборы в парламент седьмого созыва и членов велаятских, этрапских и городских халк маслахаты пятого созыва, генгешей (органы самоуправления) девятого созыва.

Как передает Report со ссылкой на Центральную комиссию по проведению выборов и референдумов в Туркменистане, всего по стране откроются в 2 644 избирательных участка, еще 42 участка откроются в диппредставительствах Туркменистана за рубежом.

В стране правом голоса обладают 3 496 475 избирателей, из которых 75 606 смогут голосовать впервые.

В парламенте Туркменистана 125 мест, в велаятских халк маслахаты – 240 мест, в этрапских и городских – 960 мест, в генгешах – 5 897 мест.

Своих кандидатов на выборы в Меджлис выдвинули три политические партии: правящая Демократическая партия, Партия промышленников и предпринимателей и Аграрная партия. Помимо этого, баллотируются и независимые кандидаты от инициативных групп граждан.

За 125 мест в парламенте будут бороться в целом 258 кандидатов, среди которых 175 кандидатов от политических партий и 83 независимых кандидата.

На место членов халк маслахаты велаятов и Ашхабада претендуюут 515 кандидатов, в члены этрапских и городских халк маслахаты - 2001 кандидат, генгешей - 12 тыс. 98 кандидатов.

Депутаты парламента, члены халк маслахаты и генгешей избираются сроком на пять лет.

На выборы будут направлены 2 855 иностранных наблюдателей, в частности от ООН, СНГ, Организации тюркских государств, Шанхайской организации сотрудничеств и ОБСЕ.

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Версия на азербайджанском языке Türkmənistanda parlament və yerli özünüidarəetmə orqanlarına seçkilər başlayıb

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