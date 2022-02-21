В Туркменистане состоялась презентация новой книги президента страны

Презентация новой книги президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова Abadançylygyň röwşen gadamlary ("Светлые шаги благополучия") состоялась в конференц-зале Института международных отношений Министерства иностранных дел Туркменистана.

Презентация новой книги президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова Abadançylygyň röwşen gadamlary ("Светлые шаги благополучия") состоялась в конференц-зале Института международных отношений Министерства иностранных дел Туркменистана.

Как передает Report, в мероприятии приняли участие руководители министерства, представители дипломатического корпуса Туркменистана, аккредитованных в стране дипмиссий и международных организаций, профессорско-преподавательского состава вузов, СМИ и студенческая молодежь.

Участники презентации подчеркнули, что очередной труд туркменского лидера стал замечательным подарком соотечественникам к празднику – Дню дипломатических работников Отчизны. Книга, представляет собой сборник выступлений главы государства перед общественностью. В ней обобщены различные вопросы развития страны, размышления о внешней политике, экономике, культуре, науке и других областях. Вместе с тем в новое издание вошло множество предложений, касающихся дальнейшего развития государства.

Было отмечено, что новое издание, даст ответы на многие сложные вопросы современной международной жизни, поможет лучше понять глубинные мотивы, которыми руководствуется Туркменистан в своей деятельности на мировой арене, роль, цели и задачи нашей страны в глобальной системе координат.

В книге изложены четкие и принципиальные подходы Туркменистана по таким жизненно важным вопросам современного развития, как сохранение и упрочение всеобщего мира, стабильности и безопасности, даны оценки и перспективы регионального развития, представлены конкретные предложения и инициативы по стимулированию широкого и доверительного межгосударственного диалога на основе Устава ООН и международно-признанным правовым нормам.

Важное место в представленном сборнике занимает региональная проблематика. Здесь отражены выступления главы государства на 3-й Консультативной встрече глав государств Центральной Азии, саммитах Организации Исламского Сотрудничества, Организации Экономического сотрудничества, Шанхайской Организации Сотрудничества, Содружества Независимых государств и других форумах, где красной нитью проходит мысль о необходимости приступить к предметному и экономически обоснованному взаимодействию в ключевых областях современного развития, осуществлении совместных и многосторонних инфраструктурных проектов.

Как подчеркивали выступавшие, важный аспект такого сотрудничества – деполитизация экономических связей, опора на прагматизм, осознание тех выгод и возможностей, которые отрываются перед государствами при наличии доброй воли и решимости вместе работать над стратегическими планами и проектами.

В книге приводятся оценки созидательного потенциала туркменского нейтралитета как важнейшего фактора стабильности и стратегической устойчивости, сегодня уже выходящего за национальные и региональные рамки.

Как отмечали участники, новая книга президента Гурбангулы Бердымухамедова будет полезным не только для профессионалов – политиков, дипломатов, экспертов, журналистов, но и всех, кто интересуется внешней политикой, а также станет настольной для каждого туркменистанца, послужит важным источником мудрости и знаний для молодого поколения, в чьих руках будущее Туркменистана.