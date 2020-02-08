В Туркменистане сменились вице-премьеры

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов на расширенном заседании правительства по итогам 2019 года освободил от должности двух вице-премьеров, передает Report со ссылкой на РИА "Новости".

В частности, глава государства освободил от занимаемой должности вице-премьера по вопросам экономики Гочмырата Мырадова в связи с переходом на другую работу. Г.Мырадов занимал пост вице-премьера с октября 2017 года. Новым заместителем главы правительства, отвечающим за экономический блок, назначен Гадыргелди Мушшиков, ранее занимавший должность председателя Высшей контрольной палаты Туркменистана.

Освобожден от занимаемой должности вице-премьер Чарымырат Пурчеков, отвечавший в правительстве за электроэнергетику. Он назначен министром энергетики. Именно с этой должности в апреле 2019 года он и был переведен в вице-премьеры. Новым вице-премьером назначен Шамухаммед Дурдылиев, занимавший пост мэра Ашхабада. Дурдылиев в 2013-2017 годах уже работал в должности вице-премьера. В правительстве он будет курировать промышленность, строительство и электроэнергетику.

На расширенном заседании правительства Г.Бердымухамедов освободил Батыра Базарова от должности министра финансов и экономики Туркменистана в связи с переходом на другую работу. Этот пост занял Эзизгелди Аннамухаммедов, ранее работавший заместителем министра этого ведомства.

От обязанностей министра строительства и архитектуры освобожден Соенчназар Селимов. Вакантную должность занял Рахым Гандымов, ранее занимавший пост заместителя главы этого министерства.

Новым главой Высшей контрольной палаты стал Дурдылы Дурдылыев, ранее работавший в должности заместителя главы этого ведомства.

Также указами главы государства председателем Госконцерна "Tуркменнефть" назначен Гуйчгелди Байгелдиев, ранее работавший в этом концерне заместителем председателя, а председателем Государственного комитета водного хозяйства - Гуйзгелди Байджанов.