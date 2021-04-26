В Туркменистане прошли торжества по случаю Праздника туркменского алабая

В Ашхабаде состоялось открытие комплекса Международной ассоциации «Türkmen alabaý itleri»

В Ашхабаде состоялось открытие комплекса Международной ассоциации "Türkmen alabaý itleri" и в режиме телемоста прошли церемонии открытия карантинного центра в Ахалском велаяте, а также в Балканском, Дашогузском, Лебапском, Марыйском велаятах и городе Ашхабаде – центров туркменского алабая.

Как сообщает Report, в торжественной обстановке заместитель председателя Кабинета министров, руководитель Международной ассоциации ахалтекинского коневодства и Международной ассоциации "Türkmen alabaý itleri" Сердар Бердымухамедов перерезал традиционную ленту, тем самым открыв профильный объект.

К участникам торжества с приветственной речью обратился вице-премьер, руководитель Международной ассоциации ахалтекинского коневодства и Международной ассоциации "Türkmen alabaý itleri" Сердар Бердымухамедов.

Как было подчёркнуто, сегодня, в день Национального праздника туркменского скакуна и Праздника туркменского алабая, введены в строй современные объекты – комплекс Международной ассоциации "Türkmen alabaý itleri", карантинный центр в Ахалском велаяте, а также центры туркменского алабая в Балканском, Дашогузском, Лебапском, Марыйском велаятах и в городе Ашхабаде. Это свидетельствует о том, какое внимание на государственном уровне уделяется национальному наследию – туркменским алабаям, подчеркнул С.Бердымухамедов.

По случаю впервые отмечаемого в Туркменистане Праздника туркменского алабая президенту Гурбангулы Бердымухамедову от имени собаководов страны был передан в дар щенок алабая по кличке Акбаш.