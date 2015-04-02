В Туркменистане прошел семинар по управлению морскими ресурсами Каспийского моря

Баку. 2 апреля. REPORT.AZ/ В национальной туристической зоне Туркменистана "Аваза" состоялся региональный тренинг "Каспийское море - устойчивое развитие и управление".

Как сообщает Report со ссылкой на Turkmenistan.ru, это ежегодный учебный курс для задействованных в управлении ресурсами моря специалистов прикаспийских стран – Туркменистана, Азербайджана, Ирана, Казахстана и России.

В этом году темами учебного курса стали международное морское право, экология, технологии дистанционного зондирования и геоинформационные системы, комплексное управление прибрежными зонами, включая морское пространственное планирование.

Организаторами мероприятия выступили МИД Туркменистана, Государственное предприятие по вопросам Каспийского моря при президенте Туркменистана совместно с Международным институтом океанов (МИО).