В Туркменистане официально запретили многоженство

Баку. 19 июня. REPORT.AZ/ В Семейный кодекс Туркменистана введена норма, запрещающая многоженство, сообщает Report со ссылкой на CA-NEWS.

Опубликован текст закона о внесении изменений и дополнений в Семейный кодекс, подписанный президентом страны Гурбангулы Бердымухамедовым. Принятый закон дополняет статью 7-ю кодекса положением о том, что в Туркменистане не допускается многоженство.

Настоящий закон вводится в действие с 1 сентября 2018 года. В Уголовном кодексе страны уже есть статья, запрещающая многоженство. Она предусматривает наказание в виде исправительных работ сроком до двух лет.

В начале года президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов подписал закон, запрещающий транслировать на телевидении сцены насилия и вредные привычки.