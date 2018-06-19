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    В Туркменистане официально запретили многоженство

    Баку. 19 июня. REPORT.AZ/ В Семейный кодекс Туркменистана введена норма, запрещающая многоженство, сообщает Report со ссылкой на CA-NEWS. 

    Опубликован текст закона о внесении изменений и дополнений в Семейный кодекс, подписанный президентом страны Гурбангулы Бердымухамедовым. Принятый закон дополняет статью 7-ю кодекса положением о том, что в Туркменистане не допускается многоженство.

    Настоящий закон вводится в действие с 1 сентября 2018 года. В Уголовном кодексе страны уже есть статья, запрещающая многоженство. Она предусматривает наказание в виде исправительных работ сроком до двух лет.

    В начале года президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов подписал закон, запрещающий транслировать на телевидении сцены насилия и вредные привычки.

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