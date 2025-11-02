В турецком Балыкесире снова произошло землетрясение
В регионе
- 02 ноября, 2025
- 17:01
В турецкой провинции Балыкесир произошло землетрясение магнитудой 4,3.
Как передает Report, об этом сообщило Агентство по управлению стихийными бедствиями и чрезвычайными ситуациями Турции (AFAD).
Подземные толчки были зафиксированы в 15:41 по местному (16:41 по бакинскому) времени в районе Сындыргы. Очаг землетрясения залегал на глубине 14,13 километра.
Напомним, что 27 октября в Балыкесире произошло землетрясение магнитудой 6,1, в результате которого пострадали 22 человека.
