Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13
    Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13

    В турецком Балыкесире снова произошло землетрясение

    В регионе
    • 02 ноября, 2025
    • 17:01
    В турецком Балыкесире снова произошло землетрясение

    В турецкой провинции Балыкесир произошло землетрясение магнитудой 4,3.

    Как передает Report, об этом сообщило Агентство по управлению стихийными бедствиями и чрезвычайными ситуациями Турции (AFAD).

    Подземные толчки были зафиксированы в 15:41 по местному (16:41 по бакинскому) времени в районе Сындыргы. Очаг землетрясения залегал на глубине 14,13 километра.

    Напомним, что 27 октября в Балыкесире произошло землетрясение магнитудой 6,1, в результате которого пострадали 22 человека.

    Турция Балыкесир землетрясение AFAD
    Balıkesir vilayətində yenidən zəlzələ baş verib

    Последние новости

    17:33

    Палестинские фракции обсуждают согласование структуры временной администрации Газы

    Другие страны
    17:18

    Oxford Economics: Госдолг Великобритании вырос в три раза за 20 лет

    Другие страны
    17:01

    В турецком Балыкесире снова произошло землетрясение

    В регионе
    16:52
    Видео

    При опрокидывании автобуса на северо-востоке Армении пострадали 18 человек

    В регионе
    16:42
    Фото

    Спикер Арабского парламента: Мы придаем большое значение сотрудничеству с Азербайджаном

    Милли Меджлис
    16:42
    Фото

    Лейла Алиева приняла участие в конференции EcoMind 2025

    Экология
    16:28

    Рамуш забил победный гол в своем 100-м матче за ПСЖ

    Футбол
    16:18

    Число пострадавших при нападении в поезде в Англии возросло до 11

    Другие страны
    16:12

    Симонян: Гарегин II должен уйти с поста главы ААЦ до парламентских выборов

    В регионе
    Лента новостей