В турецком Балыкесире снова произошло землетрясение

В турецкой провинции Балыкесир произошло землетрясение магнитудой 4,3.

Как передает Report, об этом сообщило Агентство по управлению стихийными бедствиями и чрезвычайными ситуациями Турции (AFAD).

Подземные толчки были зафиксированы в 15:41 по местному (16:41 по бакинскому) времени в районе Сындыргы. Очаг землетрясения залегал на глубине 14,13 километра.

Напомним, что 27 октября в Балыкесире произошло землетрясение магнитудой 6,1, в результате которого пострадали 22 человека.