Balıkesir vilayətində yenidən zəlzələ baş verib
Region
- 02 noyabr, 2025
- 16:49
Türkiyədə 4,3 maqnitudada zəlzələ baş verib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Türkiyə Fəlakət və Fövqəladə Halların İdarə Edilməsi Agentliyi (AFAD) məlumat yayıb.
Yeraltı təkanlar Türkiyə vaxtı ilə saat 15:41-də Balıkesir vilayətinin Sındırqı rayonunda qeydə alınıb.
Zəlzələnin ocağı 14,13 kilometr dərinlikdə yerləşib.
Qeyd edək ki, oktyabrın 27-də Balıkesirdə 6,1 maqnitudalı zəlzələ qeydə alınmışdı.
Son xəbərlər
17:30
"Oxford Economics": Böyük Britaniyanın dövlət borcu 20 ildə üç dəfə artıbDigər ölkələr
17:14
Video
Ermənistanda avtobus aşıb, 18 nəfər xəsarət alıbRegion
17:00
İngiltərədə qatarda bıçaqlı hücum nəticəsində xəsarət alanların sayı 11-ə çatıbDigər ölkələr
16:49
Balıkesir vilayətində yenidən zəlzələ baş veribRegion
16:45
Foto
Filippin Kanada ilə silahlı qüvvələrin statusu haqqında saziş bağlayıbDigər ölkələr
16:38
Foto
Leyla Əliyeva "EcoMind 2025" konfransında iştirak edibEkologiya
16:27
Foto
Ərəb Parlamentinin prezidenti: Azərbaycan ərəb ölkələri üçün xüsusi yerə malikdirMilli Məclis
16:17
Simonyan: II Qaregin parlament seçkilərindən əvvəl istefa verməlidirRegion
16:13
Foto