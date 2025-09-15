В турецком Адыямане произошло землетрясение

В турецком городе Адыямане произошло землетрясение магнитудой 3,8.

Как сообщает Report со ссылкой на турецкие СМИ, землетрясение произошло в районе Челикхан.

По данным Управления по ликвидации последствий стихийных бедствий и чрезвычайных ситуаций (AFAD), толчки были зафиксированы на глубине 11 километров.

В результате происшествия никакого ущерба не зафиксировано.