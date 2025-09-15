В турецком Адыямане произошло землетрясение

Ильхам Алиев Великое возвращение День знаний Формула 1
    В регионе
    • 15 сентября, 2025
    • 13:58
    В турецком городе Адыямане произошло землетрясение магнитудой 3,8.

    Как сообщает Report со ссылкой на турецкие СМИ, землетрясение произошло в районе Челикхан.

    По данным Управления по ликвидации последствий стихийных бедствий и чрезвычайных ситуаций (AFAD), толчки были зафиксированы на глубине 11 километров.

    В результате происшествия никакого ущерба не зафиксировано.

