    Adıyamanda zəlzələ olub

    Region
    • 15 sentyabr, 2025
    • 13:43
    Adıyamanda zəlzələ olub

    Türkiyənin zəlzələ riski yüksək şəhərlərindən biri kimi bilinən Adıyamanda 3,8 maqnitudalı zəlzələ olub.

    "Report" Türkiyə KİV-ə istinadən xəbər verir ki, zəlzələ Adıyamanın Çelikhan rayonunda baş verib.

    Fəlakət və Fövqəladə Halların İdarə Olunması İdarəsinin (AFAD) məlumatına görə, təkanlar 11 kilometr dərinlikdə qeydə alınıb.

    Bildirilib ki, hadisə nəticəsində hər hansı ziyan qeydə alınmayıb.

    Zəlzələ Türkiyə Adıyaman
    В турецком Адыямане произошло землетрясение

