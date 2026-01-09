İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Venesuelada əməliyyat İranda etirazlar
    09 yanvar, 2026
    18:03
    Suriyada İŞİD-in yüksək rütbəli komandiri ələ keçirilib

    Suriyada İŞİD terror təşkilatının "yüksək rütbəli" komandirlərindən ələ keçirilib.

    "Report" "Haber Global"a istinadən xəbər verir ki, həmin şəxs Suriya Daxili İşlər Nazirliyi və Suriya Kəşfiyyat Təşkilatının İŞİD-ə qarşı birgə əməliyyatı zamanı saxlanılıb.

    Onun şəxsiyyəti barədə açıqlama verilməyib.

