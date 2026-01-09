Suriyada İŞİD-in "yüksək rütbəli" komandiri ələ keçirilib
Digər ölkələr
- 09 yanvar, 2026
- 18:03
Suriyada İŞİD terror təşkilatının "yüksək rütbəli" komandirlərindən ələ keçirilib.
"Report" "Haber Global"a istinadən xəbər verir ki, həmin şəxs Suriya Daxili İşlər Nazirliyi və Suriya Kəşfiyyat Təşkilatının İŞİD-ə qarşı birgə əməliyyatı zamanı saxlanılıb.
Onun şəxsiyyəti barədə açıqlama verilməyib.
