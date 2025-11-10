В турецкой провинции Балыкесир произошло землетрясение
В регионе
- 10 ноября, 2025
- 22:39
В турецкой провинции Балыкесир на западе страны произошло землетрясение магнитудой 4,9.
Как сообщает Report со ссылкой на местные СМИ, природное явление было зафиксировано в 21:20 по местному времени.
Очаг землетрясения находился на глубине 8,5 км. Подземные толчки ощущались в близлежащих провинциях.
Отметим, что это третье землетрясение, зарегистрированное в Балыкесире за последние 4 дня. Ранее Управление по ликвидации последствий стихийных бедствий и чрезвычайных ситуаций Турции (AFAD) сообщило о землетрясении магнитудой 4,5.
