    В Турции произошло землетрясение магнитудой 4,5

    В регионе
    • 10 ноября, 2025
    • 02:17
    В турецкой провинции Балыкесир произошло землетрясение магнитудой 4,5.

    Как передает Report, об этом сообщило Управление по ликвидации последствий стихийных бедствий и чрезвычайных ситуаций Турции (AFAD).

    Согласно информации, эпицентр землетрясения залегал на глубине 11,01 км.

    Подземные толчки ощущались также в соседних городах.

    Турция землетрясение магнитуда
    Türkiyənin Balıkesir vilayətində yenidən zəlzələ baş verib

