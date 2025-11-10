В Турции произошло землетрясение магнитудой 4,5
В регионе
- 10 ноября, 2025
- 02:17
В турецкой провинции Балыкесир произошло землетрясение магнитудой 4,5.
Как передает Report, об этом сообщило Управление по ликвидации последствий стихийных бедствий и чрезвычайных ситуаций Турции (AFAD).
Согласно информации, эпицентр землетрясения залегал на глубине 11,01 км.
Подземные толчки ощущались также в соседних городах.
