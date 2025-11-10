Türkiyənin Balıkesir vilayətində yenidən zəlzələ baş verib
- 10 noyabr, 2025
- 02:17
Türkiyənin Balıkesir vilayətində 4,5 maqnitudalı zəlzələ baş verib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Türkiyə Fəlakət və Fövqəladə Halların İdarə Edilməsi Agentliyi (AFAD) məlumat yayıb.
Zəlzələ Bakı vaxtı ilə 02:06-da qeydə alınıb.
Məlumata görə, zəlzələnin episentri 11,01 kilometr dərinlikdə yerləşib.
Yeraltı təkanlar ətraf şəhərlərdə də hiss olunub.
