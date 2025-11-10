İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 Hərbi parad VI İslam Həmrəyliyi Oyunları
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 Hərbi parad VI İslam Həmrəyliyi Oyunları

    Türkiyənin Balıkesir vilayətində yenidən zəlzələ baş verib

    Region
    • 10 noyabr, 2025
    • 02:17
    Türkiyənin Balıkesir vilayətində yenidən zəlzələ baş verib

    Türkiyənin Balıkesir vilayətində 4,5 maqnitudalı zəlzələ baş verib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Türkiyə Fəlakət və Fövqəladə Halların İdarə Edilməsi Agentliyi (AFAD) məlumat yayıb.

    Zəlzələ Bakı vaxtı ilə 02:06-da qeydə alınıb.

    Məlumata görə, zəlzələnin episentri 11,01 kilometr dərinlikdə yerləşib.

    Yeraltı təkanlar ətraf şəhərlərdə də hiss olunub.

    Balıkesir Zəlzələ AFAD
    В Турции произошло землетрясение магнитудой 4,5

    Son xəbərlər

    02:50

    ABŞ-də bir gündə ləğv olunan aviareyslərin sayı 2 mini keçib

    Digər ölkələr
    02:17

    Türkiyənin Balıkesir vilayətində yenidən zəlzələ baş verib

    Region
    02:13

    Britaniya "Yutong" elektrik avtobuslarına uzaqdan çıxış imkanlarını araşdırır

    Digər ölkələr
    01:47

    Boliviyada prezidentin iştirakı ilə yeni hökumət üzvlərinin andiçmə mərasimi keçirilib

    Digər ölkələr
    01:18

    Ankarada yol qəzası baş verib, bir ailənin dörd üzvü ölüb

    Region
    01:10

    KİV: Bratislava yaxınlığında iki qatarın toqquşması nəticəsində təxminən 30 nəfər xəsarət alıb - YENİLƏNİB

    Digər ölkələr
    00:58

    Şərurda minik və yük avtomobilləri toqquşub, bir nəfər ölüb

    Hadisə
    00:23

    "Axios": ABŞ Senatındakı demokratlar qrupu şatdaunun sonlandırılmasına yardım etməyə hazırdırlar

    Digər ölkələr
    00:08

    Norris "Formula 1" üzrə Braziliya Qran-prisinin qalibi olub

    Formula 1
    Bütün Xəbər Lenti