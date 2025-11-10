İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 Hərbi parad VI İslam Həmrəyliyi Oyunları
    Türkiyədə 4,9 maqnitudada zəlzələ olub

    Region
    • 10 noyabr, 2025
    • 22:30
    Türkiyənin Balıkesir vilayətində 4,9 maqnitudalı zəlzələ olub.

    Bu barədə "Report" yerli mətbuata istinadən xəbər verir.

    Məlumata görə, təbiət hadisəsi yerli vaxtla saat 21:20-də alınıb.

    Zəlzələ ocağı 8,5 km. dərinlikdə yerləşib.

    Yeraltı təkanlar ətraf vilayətlərdə hiss olunub.

    Bu, Balıkesir vilayətində son 4 gündə qeydə alınan 3-cü zəlzələdir.

    Daha əvvəl Türkiyənin Fəlakət və Fövqəladə Halların İdarə Edilməsi Agentliyi (AFAD) vilayətdə 4,5 maqnitudada zəlzələnin baş verdiyini bildirib.

    В турецкой провинции Балыкесир произошло землетрясение

