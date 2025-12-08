Şöbə müdiri: Hazırda TƏBİB-in xəstəxanalarında 4 mindən çox hemodializ xəstəsi var
Sağlamlıq
- 08 dekabr, 2025
- 13:54
Hazırda TƏBİB tabeli tibb müəssisələrində 4 mindən çox hemodializ xəstəsi var.
"Report" xəbər verir ki, bunu TƏBİB-in Dövlət proqramları şöbəsinin müdiri Səkinə Qurbanova "Sağlam dialoq: media və səhiyyə kommunikasiyasında yeni paradiqmalar" mövzusunda təşkil olunan təlimdə deyib.
Onun sözlərinə görə, hazırda 47 TƏBİB tabeli tibb müəssisəsində dövlət proqramı əsasında hemodializ aparılır.
"TƏBİB tabeli tibb müəssisələrindən başqa, Səhiyyə Nazirliyinin tabeliyindəki müəssisələrdə, Daxili İşlər Nazirliyinin hospitalında və Naxçıvanda da dövlət proqramı çərçivəsində hemodializ aparılır. 2016-2020-ci illər üçün xroniki böyrək çatışmazlığı üzrə tədbirlər proqramının yeni dövlət proqramı təsdiqlənənədək maliyyələşdirilməsi davam etdiriləcək".
