İlham Əliyev WUF13 Büdcə zərfi Könüllülük həftəsi
    İlham Əliyev WUF13 Büdcə zərfi Könüllülük həftəsi

    Paşinyan Erməni Apostol Kilsəsinin bərpası üçün yol xəritəsi təklif edib

    Region
    • 08 dekabr, 2025
    • 13:56
    Paşinyan Erməni Apostol Kilsəsinin bərpası üçün yol xəritəsi təklif edib

    Ermənistan hökuməti Bütün ermənilərin katolikosu II Qareginin istefasından sonra Erməni Apostol Kilsəsinin yeni qanununun qəbul edilməsinə köməklik göstərə bilər.

    "Report" Ermənistan mediasına istinadən xəbər verir ki, Paşinyan sosial şəbəkələrdəki səhifəsində "Ktriç Nersisyanın vəzifəsindən uzaqlaşdırılmasından sonra Erməni Apostol Kilsəsinin bərpası üçün yol xəritəsi" dərc edib.

    "Qanun aşağıdakı sahələri əhatə etməlidir: din xadimlərinin vicdanlı davranış qaydaları və onların həyata keçirilməsi üçün təminatlar; kilsənin maliyyə şəffaflığı; kilsənin siyasətdən kənar olmasının zəruriliyi və onun reallaşdırılması üçün təminatlar, kilsə fəaliyyətinin Ermənistanın vergi qanunvericiliyinə uyğunluğu", - Baş nazir qeyd edib.

    N.Paşinyanın sözlərinə görə, Ermənistan qanunvericiliyi kilsənin fəaliyyətindən əldə edilən və dövlət büdcəsinə ödənilən vergi və rüsumların tam şəkildə kilsəyə qaytarılmasına zəmanət verəcək. Bundan başqa, yeni qanunda din xadimləri üçün sosial zəmanətlər müəyyən edilməlidir. Bu, onların pensiya sistemindən, sosial kreditlərdən və ümumi tibbi sığortadan tam şəkildə istifadə etməsinə imkan verəcək.

    O qeyd edib ki, bundan sonra bütün ermənilərin katolikosunun seçkiləri yeni qanuna uyğun olaraq keçirilməlidir.

    Nikol Paşinyan Erməni Apostol Kilsəsi yol xəritəsi
    Пашинян предложил дорожную карту по восстановлению ААЦ после отставки Гарегина II

    Son xəbərlər

    14:08
    Foto
    Video

    Hökməli–Qobu yolundakı avtomobil qəzasında ölənlərin sayı 3-ə çatıb - YENİLƏNİB

    Hadisə
    14:07

    Azərbaycan Suriya ilə ərazilərin bərpası təcrübəsini bölüşməyə hazırdır

    Xarici siyasət
    14:05

    Azərbaycanda 11 ayda 471 minə yaxın "ASAN İmza" sertifikatı verilib

    Biznes
    14:03

    "Qarabağ" "Ayaks"la oyundan əvvəl azarkeşlərə müraciət edib

    Futbol
    14:03

    Azərbaycan, Rusiya və Belarus arasında mənşə sertifikatlarının elektron qarşılıqlı tanınması başlayır

    Biznes
    14:02

    Azərbaycanda 11 ayda vergi ödəyicilərinə xidmət mərkəzlərində 535 minə yaxın şəxs qəbul edilib

    Biznes
    13:56

    DGK "Yaşıl dəhliz"dən istifadənin aşağı düşməsinə aydınlıq gətirib

    Biznes
    13:56

    Paşinyan Erməni Apostol Kilsəsinin bərpası üçün yol xəritəsi təklif edib

    Region
    13:55

    Ceyhun Bayramov: Azərbaycan hərbçilərinin Qəzzada iştirakı ilə bağlı yekun qərar yoxdur

    Xarici siyasət
    Bütün Xəbər Lenti