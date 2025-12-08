Пашинян предложил дорожную карту по восстановлению ААЦ после отставки Гарегина II

Правительство Армении может оказать помощь в принятии нового канона Армянской апостольской церкви (ААЦ) после отречения от престола католикоса всех армян Гарегина II.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, Пашинян на своей странице в соцсетях опубликовал "дорожную карту по исцелению Армянской апостольской церкви после отстранения Ктрича Нерсисяна (мирское имя католикоса)".

"Канон должен охватывать следующие сферы: правила добросовестного поведения священнослужителей и гарантии их реализации; финансовая прозрачность церкви; необходимость аполитичности церкви и гарантии ее реализации, соответствие деятельности церкви налоговому законодательству Армении", - отметил он.

По словам Пашиняна, законодательство Армении предоставит гарантии полного возврата церкви уплаченных в госбюджет налогов и сборов, полученных от ее деятельности. Кроме того, в новом каноне должны быть определены соцгарантии для священнослужителей, чтобы они имели возможность в полной мере пользоваться накопительной пенсионной системой, возвратом подоходного налога при приобретении недвижимости, социальными кредитами и всеобщим медицинским страхованием. В настоящее время священнослужители не пользуются этими системами из-за отсутствия фиксированного вознаграждения.

Он отметил, что после этого должны быть проведены выборы католикоса всех армян в соответствии с новым каноном.