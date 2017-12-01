В Турции запретили мужчинам красить волосы в черный цвет

Баку. 1 декабря. REPORT.AZ/ Управление по делам религии Турции (Диянет) выпустило фетву о недопустимости использования мужчинами черной краски для волос.

Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, не запрещается красить бороду, усы или волосы вообще, если не ставить цель обмануть людей. Но черный цвет запрещен по исламским канонам.

Кроме того Диянет наложил запрет на музыку, которая служит "распространению греха", а также на работу в тех местах, где продается алкоголь. Исключение делается лишь для тех случаев, когда нет иных возможностей заработать на жизнь.

Ранее Управление по делам религии Турции назвало неуместными с точки зрения ислама операции с криптовалютой биткоин.