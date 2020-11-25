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В Турции зафиксировали третий пик пандемии

В Турции зафиксировали третий пик пандемии Третий пик пандемии коронавируса нового типа зафиксирован в ряде провинций Турции.
В регионе
25 ноября 2020 г. 21:47
В Турции зафиксировали третий пик пандемии

Третий пик пандемии коронавируса нового типа зафиксирован в ряде провинций Турции.

Как передает Report, об этом сообщил на пресс-конференции в Анкаре министр здравоохранения республики Фахреттин Коджа.

"Некоторые регионы переживают третий пик пандемии коронавируса. Среди них Стамбул, Измир, Коджаэли, Бурса", - рассказал журналистам глава Минздрава.

При этом Коджа отметил, что рост числа заболевших коронавирусом наблюдается во всех провинциях страны. "В 15 провинциях рост случаев заражения усилился на 50%", - добавил министр.

По его данным, в стране зафиксирован новый антирекорд по числу умерших за сутки из-за коронавируса, за последние 24 часа скончались 168 человек.

Коронавирус был впервые выявлен в Турции 10 марта у местного жителя, который вернулся из Европы. Общее число инфицированных в стране к настоящему моменту превысило 460 тыс., умерли 12 672 человека, выздоровели 381 569 пациентов.

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