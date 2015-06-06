​В Турции задержаны около ста активистов прокурдской Народно-демократической партии

Баку. 6 июня. REPORT.AZ/ Около ста активистов прокурдской Народно-демократической партии (НДП) были задержаны полицией в городе Диярбакыр на востоке Турции в результате ночных беспорядков, вспыхнувших после произошедшего накануне теракта.

Как передает Report, об этом сообщили РИА Новости в городском штабе партии.

"Задержано около 100 наших активистов и сторонников, в основном молодые люди. Проблема в том, что большинство из них должны быть наблюдателями на выборах завтра, 7 июня", - сообщили в штабе партии.

Беспорядки в городе Диярбакыр, который считается "курдской столицей" Турции, вспыхнули после того, как накануне на митинге НДП прогремел двойной взрыв. Четыре человека погибли, около 400 получили ранения и травмы вследствие взрыва, возникшей давки и начавшихся столкновений с полицией.

Всю ночь после митинга по улицам ездили машины с активистами и бродили группы сторонников НДП, они выкрикивали антиправительственные лозунги и вступали в стычки с полицией. Сейчас в городе спокойно, в центр Диярбакыра стянуты броневики и водометы полиции.

В парламентских выборах в Турции 7 июня участвуют 20 партий, претендующих на 550 мест в парламенте. Фаворитами считаются правящая Партия справедливости и развития, левоцентристская НРП, националистическая Партия национального действия и прокурдская Народно-демократическая партия. На выборах смогут проголосовать 56 миллионов граждан Турции, в том числе 15 миллионов курдов.