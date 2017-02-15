В Турции задержали еще одного человека по делу об убийстве посла Карлова

Баку. 15 февраля. REPORT.AZ/ Еще один человек задержан в Турции в рамках расследования убийства посла России в Анкаре Андрея Карлова.

Как сообщает Report со ссылкой на агентство Anadolu, ранее по делу об убийстве Карлова были арестованы три человека, в том числе два сотрудника полиции.

Сообщается, что задержанный с инициалами Э.Б. поддерживал контакт по телефону с убийцей посла.

Карлов был застрелен 19 декабря прошлого года во время выступления на открытии фотовыставки в Анкаре. По сообщению турецких властей, нападение совершил сотрудник полиции Мевлют Мерт Алтынташ, который был ликвидирован местными силами безопасности. В российском МИД квалифицировали происшедшее как теракт. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье "акт международного терроризма".