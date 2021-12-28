В Турции за сутки от коронавируса скончались 157 человек

В Турции зафиксировано 26 099 новых случаев заражения и 157 летальных исходов.

В Турции зафиксировано 26 099 новых случаев заражения и 157 летальных исходов.

Как передает Report со ссылкой на Anadolu, за прошедшие сутки от опасной болезни выздоровели еще 22 024 пациента.

В рамках кампании массовой вакцинации в стране было введено более 129,3 млн доз вакцины против COVID-19. В общей сложности свыше 56,8 млн человек получили первые дозы, а 51,4 млн граждан прошли полную вакцинацию.

Минздрав опроверг сообщения о том, что 42% случаев заражений коронавирусом приходится на штамм "омикрон". Так, по состоянию на 1 декабря, в общей сложности 3 073 из 3 344 образцов, которые были секвенированы и вошли в официальную систему, относились к "дельта"-варианту, а 42 - к варианту "омикрон".