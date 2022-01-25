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В Турции за сутки коронавирусом заразились свыше 67 тыс. человек

В Турции за сутки коронавирусом заразились свыше 67 тыс. человек В Турции за истекшие сутки выявлено 67 023 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией.
В регионе
25 января 2022 г. 09:27
В Турции за сутки коронавирусом заразились свыше 67 тыс. человек

В Турции за истекшие сутки выявлено 67 023 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией.

Как передает Report со ссылкой на Anadolu, за прошедшие сутки выздоровели 78 362 пациента. Зафиксировано 156 летальных исходов.

В рамках стартовавшей в стране с 14 января кампании массовой вакцинации введено более 140,93 млн доз вакцины против COVID-19.

В общей сложности более 57,3 млн человек получили первые дозы, а свыше 52,2 млн граждан прошли полную вакцинацию. Бустерной дозой привились почти 24,3 млн жителей страны.

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Версия на английском языке Turkey records over 67,000 COVID cases per day

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