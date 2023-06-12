В Турции возобновит работу первый в стране авиазавод

Первый авиационный завод Турции по производству деталей для самолетов и вертолетов TOMTAŞ возобновит работу в провинции Кайсери.

Первый авиационный завод Турции по производству деталей для самолетов и вертолетов TOMTAŞ возобновит работу в провинции Кайсери.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Anadolu.

Для перезапуска завода, построенного в районе Меликгази, вложены инвестиции в размере 205 миллионов лир. На первом этапе в компании TOMTAŞ будут работать 50 человек.

Предприятие представляет собой совместный проект компаний ASFAT, Erciyes Teknopark, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii и TOMTAŞ.

На заводе планируется производство фюзеляжей, крыльев, дверей, панели управления и других деталей самолетов, а также вертолетные винты и детали двигателей.

"В целом в возобновление работы завода было вложено около 205 млн лир. Предприятие сможет производить около 420 кг продукции ежегодно. Всего будет закуплено оборудования на свыше 10,2 млн долларов", – говорится в публикации.

Проект оценивается как инвестиция регионального значения, в этой связи правительством будет предоставлен ряд льгот, в том числе освобождение от таможенных пошлин, низкие проценты по кредитам, освобождение от НДС, снижение налогов на 80% и т.д.