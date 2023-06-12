О нас

В Турции возобновит работу первый в стране авиазавод

В Турции возобновит работу первый в стране авиазавод Первый авиационный завод Турции по производству деталей для самолетов и вертолетов TOMTAŞ возобновит работу в провинции Кайсери.
В регионе
12 июня 2023 г. 15:45
В Турции возобновит работу первый в стране авиазавод

Первый авиационный завод Турции по производству деталей для самолетов и вертолетов TOMTAŞ возобновит работу в провинции Кайсери.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Anadolu.

Для перезапуска завода, построенного в районе Меликгази, вложены инвестиции в размере 205 миллионов лир. На первом этапе в компании TOMTAŞ будут работать 50 человек.

Предприятие представляет собой совместный проект компаний ASFAT, Erciyes Teknopark, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii и TOMTAŞ.

На заводе планируется производство фюзеляжей, крыльев, дверей, панели управления и других деталей самолетов, а также вертолетные винты и детали двигателей.

"В целом в возобновление работы завода было вложено около 205 млн лир. Предприятие сможет производить около 420 кг продукции ежегодно. Всего будет закуплено оборудования на свыше 10,2 млн долларов", – говорится в публикации.

Проект оценивается как инвестиция регионального значения, в этой связи правительством будет предоставлен ряд льгот, в том числе освобождение от таможенных пошлин, низкие проценты по кредитам, освобождение от НДС, снижение налогов на 80% и т.д.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Türkiye’s first aviation plant to reopen

Другие новости из категории

В аэропорту Санкт-Петербурга задерживают рейсы из-за нашествия пчел
В аэропорту Санкт-Петербурга задерживают рейсы из-за нашествия пчел
12 июня 2023 г. 15:32
Президент Турции прибыл в Лефкошу
Президент Турции прибыл в Лефкошу
12 июня 2023 г. 15:30
В Новой Москве нашли тело депутата, его жена госпитализирована
В Новой Москве нашли тело депутата, его жена госпитализирована
12 июня 2023 г. 13:48
ВСУ освободили еще один населенный пункт
ВСУ освободили еще один населенный пункт
12 июня 2023 г. 13:23
Состоялся телефонный разговор между Токаевым и Эрдоганом
Состоялся телефонный разговор между Токаевым и Эрдоганом
12 июня 2023 г. 13:12
В Туве возникла угроза прорыва дамбы на одной из межмуниципальных дорог из-за дождей
В Туве возникла угроза прорыва дамбы на одной из межмуниципальных дорог из-за дождей
12 июня 2023 г. 12:56
В Армении число заразившихся корью возросло до 225
В Армении число заразившихся корью возросло до 225
12 июня 2023 г. 12:36
На следующей неделе Пашинян примет участие в заседании комиссии по 44-дневной войне
На следующей неделе Пашинян примет участие в заседании комиссии по 44-дневной войне
12 июня 2023 г. 12:03
Череватый: ВСУ продвинулись до 700 м на Бахмутском направлении
Череватый: ВСУ продвинулись до 700 м на Бахмутском направлении
12 июня 2023 г. 11:39
Эрдоган и Байден могут провести переговоры на полях саммита НАТО в Вильнюсе
Эрдоган и Байден могут провести переговоры на полях саммита НАТО в Вильнюсе
12 июня 2023 г. 11:06

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi