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    В Турции в загруженной репчатым луком грузовой машине обнаружено 5,5 тонн взрывчатки

    Полиция задержала находящихся в грузовике лиц

    Баку. 9 сентября. REPORT.AZ/ В Турецкой провинции Шанлыурфа в загруженной репчатым луком грузовой машине обнаружено 5,5 тонн взрывчатки.

    Как сообщает Report со ссылкой на агентство Anadolu, во время обыска под мешками с луком обнаружили картонные коробки с 5,5 тонн пластиковых взрывчатых веществ.

    Полиция задержала находящихся в грузовике двух человек и доставила их на допрос в Управление безопасности.

    Устанавливается их связь с террористическими группировками.

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