В Турции в загруженной репчатым луком грузовой машине обнаружено 5,5 тонн взрывчатки

Баку. 9 сентября. REPORT.AZ/ В Турецкой провинции Шанлыурфа в загруженной репчатым луком грузовой машине обнаружено 5,5 тонн взрывчатки.

Как сообщает Report со ссылкой на агентство Anadolu, во время обыска под мешками с луком обнаружили картонные коробки с 5,5 тонн пластиковых взрывчатых веществ.

Полиция задержала находящихся в грузовике двух человек и доставила их на допрос в Управление безопасности.

Устанавливается их связь с террористическими группировками.