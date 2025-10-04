В Турции в результате взрыва на химзаводе погибли два человека
В регионе
- 04 октября, 2025
- 13:12
На химическом предприятии в городе Диловасы турецкой провинции Коджаэли произошел взрыв.
Как передает Report, об этом сообщает турецкий телеканал A Haber.
По предварительным данным, в результате взрыва погибли два человека.
На место происшествия направлены многочисленные спасательные бригады.
По информации издания, причины взрыва неизвестны, рассматриваются две версии. Одна из них связана с химикатами на фабрике, а другая - с несчастным случаем, произошедшим во время сварочных работ.
Персонал завода эвакуирован на случай повторного взрыва, принимаются дополнительные меры безопасности на месте происшествия.
