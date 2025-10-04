В Турции в результате взрыва на химзаводе погибли два человека

На химическом предприятии в городе Диловасы турецкой провинции Коджаэли произошел взрыв.

Как передает Report, об этом сообщает турецкий телеканал A Haber.

По предварительным данным, в результате взрыва погибли два человека.

На место происшествия направлены многочисленные спасательные бригады.

По информации издания, причины взрыва неизвестны, рассматриваются две версии. Одна из них связана с химикатами на фабрике, а другая - с несчастным случаем, произошедшим во время сварочных работ.

Персонал завода эвакуирован на случай повторного взрыва, принимаются дополнительные меры безопасности на месте происшествия.