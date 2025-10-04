Ильхам Алиев Саммит ЕПС III Игры СНГ II Национальный форум по конкуренции
    В Турции в результате взрыва на химзаводе погибли два человека

    В регионе
    • 04 октября, 2025
    • 13:12
    В Турции в результате взрыва на химзаводе погибли два человека

    На химическом предприятии в городе Диловасы турецкой провинции Коджаэли произошел взрыв.

    Как передает Report, об этом сообщает турецкий телеканал A Haber.

    По предварительным данным, в результате взрыва погибли два человека.

    На место происшествия направлены многочисленные спасательные бригады.

    По информации издания, причины взрыва неизвестны, рассматриваются две версии. Одна из них связана с химикатами на фабрике, а другая - с несчастным случаем, произошедшим во время сварочных работ.

    Персонал завода эвакуирован на случай повторного взрыва, принимаются дополнительные меры безопасности на месте происшествия.

    Турция фабрика взрыв жертвы
    Türkiyədə kimya zavodunda partlayış olub, ölənlər var

    Лента новостей