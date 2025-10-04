Türkiyədə kimya zavodunda partlayış olub, ölənlər var
- 04 oktyabr, 2025
- 13:22
Türkiyənin Kocaeli vilaytənin Dilova rayonunda kimya zavodunda partlayış baş verib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə yerli KİV məlumat yayıb.
İlkin məlumata görə, iki işçi həyatını itirib.
Hadisə yerinə çox sayda xilasedici və təcili yardım briqadaları cəlb olunub.
