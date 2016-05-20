В Турции в результате нападения террористов один человек погиб, 8 военнослужащих ранены

Баку. 20 мая. REPORT.AZ/ В результате атаки террористической группировки РПК в селе Баглыджа района Артуклу турецкой провинции Мардин погиб бывший исполнительный представитель села, 8 военнослужащих ранены.

Как сообщает Report, информацию об этом распространили турецкие СМИ.

Согласно информации, военнослужащие были ранены по пути к месту происшествия. Их автомобиль попал на мину, заложенную на обочине дороги.

Проведена крупномасштабная операция для обезвреживания напавших террористов.