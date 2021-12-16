В Турции спецназ полиции и жандармерии ликвидировал 9 террористов РКК

В рамках шестого этапа антитеррористической операции Eren Kış в провинции Тунджели на востоке Турции нейтрализованы 9 террористов РКК, уничтожено 140 убежищ боевиков, разрушены входы в 19 пещер, изъято большое количество оружия и боеприпасов.

В рамках шестого этапа антитеррористической операции Eren Kış в провинции Тунджели на востоке Турции нейтрализованы 9 террористов РКК, уничтожено 140 убежищ боевиков, разрушены входы в 19 пещер, изъято большое количество оружия и боеприпасов.

Как передает Report со ссылкой на местные СМИ, по данным МВД Турции, в операции против боевиков террористической организации PKK в районе Мерджан провинции Тунджели задействованы до 1 060 бойцов спецназа.

В прочесывании районов вероятного скопления террористов участвуют 72 группы сотрудников МВД.

Пятеро ликвидированных боевиков числились в списках особо опасных террористов по линии МВД Турции.

В продолжающейся антитеррористической операции задействованы ударные БПЛА, военные вертолеты и самолеты.

Президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что с 1984 года, когда боевики РКК впервые осуществили кровавое преступление в Турции и до марта 2020 года, от рук этой кровавой организации погибли 7 500 сотрудников сил безопасности Турции и 6 800 мирных жителей.