В Турции создана комиссия для расследования вовлечения детей в преступную деятельность

В Великом Национальном Собрании Турции (ВНСТ) создана комиссия по расследованию вовлечения детей в преступную деятельность.

Как сообщает Report, решение об этом опубликовано в официальной газете Resmi Gazete.

Согласно документу, комиссия будет состоять из 22 человек, и ее заседания будут проводиться раз в три месяца.

Отметим, что указанная комиссия создана в связи с ростом в Турции числа преступлений, совершаемых детьми.