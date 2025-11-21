В Турции создана комиссия для расследования вовлечения детей в преступную деятельность
В Великом Национальном Собрании Турции (ВНСТ) создана комиссия по расследованию вовлечения детей в преступную деятельность.
Как сообщает Report, решение об этом опубликовано в официальной газете Resmi Gazete.
Согласно документу, комиссия будет состоять из 22 человек, и ее заседания будут проводиться раз в три месяца.
Отметим, что указанная комиссия создана в связи с ростом в Турции числа преступлений, совершаемых детьми.
