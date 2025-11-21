Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет
    В Турции создана комиссия для расследования вовлечения детей в преступную деятельность

    В регионе
    • 21 ноября, 2025
    • 07:11
    В Турции создана комиссия для расследования вовлечения детей в преступную деятельность

    В Великом Национальном Собрании Турции (ВНСТ) создана комиссия по расследованию вовлечения детей в преступную деятельность.

    Как сообщает Report, решение об этом опубликовано в официальной газете Resmi Gazete.

    Согласно документу, комиссия будет состоять из 22 человек, и ее заседания будут проводиться раз в три месяца.

    Отметим, что указанная комиссия создана в связи с ростом в Турции числа преступлений, совершаемых детьми.

    Турция парламент
