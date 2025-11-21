Türkiyədə uşaqların cinayətə sövqünü araşdıracaq komissiya yaradılıb
Region
- 21 noyabr, 2025
- 05:28
Türkiyə Böyük Millət Məclisində (TBMM) uşaqların cinayətə sürkülənməsini araşdıracaq komissiya yaradılıb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə qərar "Resmi Gazete"də yayımlanıb.
Qərara görə, komissiya 22 nəfərdən ibarət olacaq və 3 aydan bir iclası keçiriləcək.
Qeyd edək ki, sözügedən komissiya Türkiyədə uşaqlar tərəfindən törədilən cinayətlərin artması səbəbindən yaradılıb.
Son xəbərlər
05:28
Türkiyədə uşaqların cinayətə sövqünü araşdıracaq komissiya yaradılıbRegion
04:16
KİV: Britaniya COVID pandemiyası dövründə kritik ssenaridən yayınmaq iqtidarında olubDigər ölkələr
03:49
Tramp Braziliyadan gətirilən bəzi məhsullara tətbiq olunan gömrük rüsumlarını azaldıbDigər ölkələr
03:11
Uolts: ABŞ Rusiyaya qarşı yeni sanksiyalar tətbiq etməyə hazırdırDigər ölkələr
02:49
"Forbes": ABŞ-nin Azərbaycanla tərəfdaşlığı ölkənin regiondakı strateji rolundan qaynaqlanırXarici siyasət
02:19
Vyetnamın mərkəzində baş verən daşqınlar nəticəsində 40-dan çox insan ölübDigər ölkələr
01:48
Rusiyanın Ternopola endirdiyi zərbə nəticəsində ölənlərin sayı 28-ə çatıbDigər ölkələr
01:16
Klub prezidenti Messinin "Barselona"ya futbolçu kimi qayıdışını qeyri-real adlandırıbFutbol
00:49
Video