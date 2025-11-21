İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi
    Türkiyədə uşaqların cinayətə sövqünü araşdıracaq komissiya yaradılıb

    Region
    • 21 noyabr, 2025
    • 05:28
    Türkiyədə uşaqların cinayətə sövqünü araşdıracaq komissiya yaradılıb

    Türkiyə Böyük Millət Məclisində (TBMM) uşaqların cinayətə sürkülənməsini araşdıracaq komissiya yaradılıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə qərar "Resmi Gazete"də yayımlanıb.

    Qərara görə, komissiya 22 nəfərdən ibarət olacaq və 3 aydan bir iclası keçiriləcək.

    Qeyd edək ki, sözügedən komissiya Türkiyədə uşaqlar tərəfindən törədilən cinayətlərin artması səbəbindən yaradılıb.

