В Турции совершен теракт, погибли 5, ранены 4 полицейских - ВИДЕО

Баку. 1 августа. REPORT.AZ/ В результате теракта в турецком городе Бингель погибли 5 полицейских.

Как сообщает Report со ссылкой на Habertürk, во время теракта 4 полицейских получили ранения. Состояние 2 из них тяжелое. Для обезвреживания террористов в регионе приступили к сухопутной и воздушной антитеррористической операции.

20:42

В турецком городе Бингель совершен теракт.

Как сообщает Report со ссылкой на Milliyet, в 18:35 по бакинскому времени, в момент передвижения по автомобильной дороге Бингель-Муш занимающихся перевозкой спецназовцев бронемашин, было приведено в действие установленное на магистрали террористами ПКК самодельное взрывное устройство.

На место происшествия отправлено большое количество пожарных машин и машин скорой помощи.

Отмечается о доставке раненых полицейских в расположенные поблизости больницы.