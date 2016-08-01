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    В Турции совершен теракт, погибли 5, ранены 4 полицейских - ВИДЕО

    Было приведено в действие самодельное взрывное устройство

    Баку. 1 августа. REPORT.AZ/ В результате теракта в турецком городе Бингель погибли 5 полицейских. 

    Как сообщает Report со ссылкой на Habertürk, во время теракта 4 полицейских получили ранения. Состояние 2 из них тяжелое. Для обезвреживания террористов в регионе приступили к сухопутной и воздушной антитеррористической операции.

    20:42

    В турецком городе Бингель совершен теракт. 

    Как сообщает Report со ссылкой на Milliyet, в 18:35 по бакинскому времени, в момент передвижения по автомобильной дороге Бингель-Муш занимающихся перевозкой спецназовцев бронемашин, было приведено в действие установленное на магистрали террористами ПКК самодельное взрывное устройство.
    На место происшествия отправлено большое количество пожарных машин и машин скорой помощи.
    Отмечается о доставке раненых полицейских в расположенные поблизости больницы.

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