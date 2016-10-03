В Турции совершен теракт, 2 военнослужащих погибли, 1 ранен

Баку. 3 октября. REPORT.AZ/ В результате взрыва мины в регионе Даглыджа района Юксекова турецкой провинции Хаккари, заложенной террористической РПК на дороге, по которой проезжал военный автомобиль, двое военнослужащих погибли, еще один был ранен.

Как сообщает Report со ссылкой на Haberurk, теракт совершен сегодня утром на территории села Камышлы.

Согласно информации, раненый госпитализирован. В селе Агадждиби Хаккари 1 террорист РПК сдался силам безопасности.

В регионе началась операция по обезвреживанию террористов.