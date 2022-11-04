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В Турции разыскивают моряка сухогруза, прыгнувшего в море во время пожара

В Турции разыскивают моряка сухогруза, прыгнувшего в море во время пожара Береговая охрана Турции разыскивает моряка с сухогруза Azov Confidence под флагом Маршалловых островов, который прыгнул в море во время пожара на корабле вблизи турецкого побережья.
В регионе
4 ноября 2022 г. 16:53
В Турции разыскивают моряка сухогруза, прыгнувшего в море во время пожара

Береговая охрана Турции разыскивает моряка с сухогруза Azov Confidence под флагом Маршалловых островов, который прыгнул в море во время пожара на корабле вблизи турецкого побережья.

Как передает Report, об этом сообщает телеканал Сumhuriyet.

Телеканал сообщает, что инцидент произошел около 22:00 3 ноября в четырех милях от черноморского порта Самсун. При тушении пожара на борту судна у механика сухогруза, 43-летнего гражданина Украины Михаила Муравьева, загорелась одежда, и он прыгнул в море.

Для поисков отправлены катера береговой охраны и вертолет.

Отмечается, что в настоящее время перевозящий металл из России сухогруз пришвартован в порту Самсуна.

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Версия на английском языке Turkish coast guard searching for sailor missing during fire on vessel

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