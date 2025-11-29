В Турции задержаны более 90 подозреваемых в ходе операции против FETÖ
- 29 ноября, 2025
- 11:30
Турецкие силовые структуры провели операцию против FETÖ, за неделю задержаны 92 подозреваемых.
Как сообщает Report, об этом министр внутренних дел Турции Али Ерликая на своей странице в соцсети X.
Он отметил, что среди этих лиц есть те, кто действует в нынешней структуре FETÖ, обеспечивает финансирование фальшивых фейковых организаций, связанных с организацией, ведет пропаганду FETÖ в социальных сетях и пытается бежать за границу.
