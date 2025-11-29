Türkiyədə FETÖ-yə qarşı əməliyyat keçirilib, 92 şübhəli saxlanılıb
Region
- 29 noyabr, 2025
- 11:13
Türkiyədə FETÖ-yə qarşı əməliyyat keçirilib, bir həftə ərzində 92 şübhəli saxlanılıb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Türkiyənin daxili işlər naziri Əli Yerlikaya "X" səhifəsində məlumat paylaşıb.
O qeyd edib ki, həmin şəxslər arasında FETÖ-nün hazırkı strukturu daxilində fəaliyyət göstərən, təşkilat ilə əlaqəli saxta yardım qurumlarına maliyyə təmin edən, sosial mediada FETÖ təbliğatı aparan və xaricə qaçmağa cəhd edənlərdir.
