    Türkiyədə FETÖ-yə qarşı əməliyyat keçirilib, 92 şübhəli saxlanılıb

    Region
    29 noyabr, 2025
    11:13
    Türkiyədə FETÖ-yə qarşı əməliyyat keçirilib, 92 şübhəli saxlanılıb

    Türkiyədə FETÖ-yə qarşı əməliyyat keçirilib, bir həftə ərzində 92 şübhəli saxlanılıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Türkiyənin daxili işlər naziri Əli Yerlikaya "X" səhifəsində məlumat paylaşıb.

    O qeyd edib ki, həmin şəxslər arasında FETÖ-nün hazırkı strukturu daxilində fəaliyyət göstərən, təşkilat ilə əlaqəli saxta yardım qurumlarına maliyyə təmin edən, sosial mediada FETÖ təbliğatı aparan və xaricə qaçmağa cəhd edənlərdir.

    Əli Yerlikaya FETÖ Türkiyə

