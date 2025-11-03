Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13
    В Турции произошло землетрясение магнитудой 4,9

    В регионе
    • 03 ноября, 2025
    • 17:01
    В Турции произошло землетрясение магнитудой 4,9

    В турецкой провинции Балыкесир произошло землетрясение магнитудой 4,9.

    Как передает Report, об этом сообщило Управление по ликвидации последствий стихийных бедствий и чрезвычайных ситуаций Турции (AFAD).

    Согласно информации, эпицентр землетрясения залегал на глубине 11 км.

    Отметим, что некоторое время назад в провинции Балыкесир произошли землетрясения магнитудой 5 и 4,9. На сегодняшний день в этом районе зафиксированы сотни афтершоков.

