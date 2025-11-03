В Турции произошло землетрясение магнитудой 4,9

В турецкой провинции Балыкесир произошло землетрясение магнитудой 4,9.

Как передает Report, об этом сообщило Управление по ликвидации последствий стихийных бедствий и чрезвычайных ситуаций Турции (AFAD).

Согласно информации, эпицентр землетрясения залегал на глубине 11 км.

Отметим, что некоторое время назад в провинции Балыкесир произошли землетрясения магнитудой 5 и 4,9. На сегодняшний день в этом районе зафиксированы сотни афтершоков.