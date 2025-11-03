İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13
    Türkiyədə 4,9 maqnitudalı zəlzələ olub

    Region
    • 03 noyabr, 2025
    • 16:44
    Türkiyədə 4,9 maqnitudalı zəlzələ olub

    Türkiyənin Balıkesir vilayətində 4,9 maqnitudalı zəlzələ baş verib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Türkiyə Fəlakət və Fövqəladə Halların İdarə Edilməsi Agentliyi (AFAD) məlumat yayıb.

    Məlumata görə, zəlzələnin episentri 11 kilometr dərinlikdə yerləşib.

    Qeyd edək ki, bir müddət öncə Balıkesir vilayətində 5 və 4,9 maqnitudalı zəlzələlər olub və bu günə qədər ərazidə yüzlərlə afterşok qeydə alınıb.

    Türkiyə Zəlzələ Balıkesir

