İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi

    Tailand kambocalı əsirlərin azad edilməsini təxirə salıb

    Digər ölkələr
    • 30 dekabr, 2025
    • 17:38
    Tailand kambocalı əsirlərin azad edilməsini təxirə salıb

    Tailand Kambocanın atəşkəs rejimini pozması ilə əlaqədar 18 kambocalı hərbçinin azad edilməsini təxirə salmağa qərar verib.

    "Report" "Bloomberg" agentliyinə istinadən xəbər verir ki, bu barədə Tailand Xarici İşlər Nazirliyinin nümayəndəsi Nikorndey Balankur brifinqdə bildirib.

    Onun sözlərinə görə, razılaşmanın şərtlərinə əməl etməyən Kamboca Tailandın hava məkanını pozduğu üçün ölkə hökuməti əsirlərin azad edilməsi müddətini yenidən nəzərdən keçirir.

    Tərəflər arasındakı razılaşmaya əsasən, Banqkok əsirləri ötən şənbə günündən qüvvəyə minən atəşkəs rejiminin 72 saat davam edəcəyi halda azad etməli idi.

    Lakin bir gün əvvəl Tailand ordusu bəyan edib ki, bazar ertəsinə keçən gecə Kamboca ərazisindən 250-dən çox dron Tailandın hava məkanına daxil olub. Banqkok bu insidenti təxribat adlandırıb və razılaşmaların pozulması kimi qiymətləndirib. Pnompen isə bu ittihamları rədd edib və pilotsuz uçuş aparatlarının uçuşuna ümummilli qadağa tətbiq edib.

    Tailand Kamboca atəşkəs
    Таиланд из-за нарушения Камбоджей режима прекращения огня отложил освобождение пленных

    Son xəbərlər

    18:27

    Ərdoğan Somali Prezidenti ilə görüşüb

    Region
    18:04

    Ruben Vardanyanın barəsində cinayət işi üzrə məhkəmə prosesi təxirə salınıb

    Hadisə
    18:02

    Pezeşkianla Putin ikitərəfli əlaqələri müzakirə edib

    Region
    17:57

    Almaniyada bankdan 30 milyon avroya yaxın vəsait oğurlanıb

    Digər ölkələr
    17:55

    ARDNF: Qızıla qısamüddətli gəlir mənbəyi kimi baxmırıq

    Maliyyə
    17:50
    Foto

    Binəqədidə yol hərəkətində dəyişiklik edilib, yeni svetoforlar quraşdırılıb

    Daxili siyasət
    17:50

    Ukrayna Avropa İnvestisiya Bankından 84 milyon avro alıb

    Region
    17:45

    Əhalinin sosial vəziyyətinin yaxşılaşdırılması istiqamətində vacib addımlar atılır - RƏY

    Daxili siyasət
    17:45

    "Baku TV" 2025-ci ildə beynəlxalq əməkdaşlıqlar və güclü media göstəriciləri ilə fərqlənib

    Media
    Bütün Xəbər Lenti