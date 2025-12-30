Таиланд из-за нарушения Камбоджей режима прекращения огня отложил освобождение пленных

Таиланд зафиксировал нарушение режима прекращения огня Камбоджей, и по этой причине решил отложить освобождение 18 камбоджийских солдат.

Как передает Report со ссылкой на агентство Bloomberg, об этом на брифинге сказал представитель МИД Таиланда Никорндей Баланкур.

По его словам, власти пересматривают сроки освобождения пленных, так как Камбоджа нарушила условия соглашения, вторгнувшись в воздушное пространство Таиланда.

Согласно договоренностям сторон, Бангкок должен был отпустить пленных в том случае, если режим прекращения огня, начавший действовать в минувшую субботу, продержится 72 часа. Этот срок должен был наступить днем во вторник.

Однако накануне в тайской армии заявили, что в ночь на понедельник более 250 дронов, летевших со стороны Камбоджи, вошли в воздушное пространство Таиланда. В Бангкоке назвали этот инцидент провокацией и нарушением соглашений. В Пномпене обвинения отрицали и ввели общенациональный запрет на запуск БПЛА.