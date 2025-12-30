İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi

    Azərbaycanda "Məsafədən hesabların açılması Qaydası" təsdiqlənib

    Maliyyə
    • 30 dekabr, 2025
    • 17:44
    Azərbaycanda Məsafədən hesabların açılması Qaydası təsdiqlənib

    Azərbaycan Mərkəzi Bankının (AMB) İdarə Heyəti "Məsafədən hesabların açılması Qaydası"nı təsdiqləyib.

    "Report" xəbər verir ki, bununla bağlı AMB-nin sədri Taleh Kazımov yeni qərar imzalayıb.

    Qərara əsasən, məsafədən hesab açılan zaman nəzarət subyekti tərəfindən istifadə edilən informasiya texnologiyaları, o cümlədən informasiya sistemi, proqram təminatı "Fərdi məlumatlar haqqında" Qanunu və digər hüquqi aktlar ilə müəyyən edilmiş tələblərə cavab verməlidir.

    Bundan başqa, fiziki şəxs olan müştərilərə münasibətdə qanuni nümayəndə qismində valideynlər, övladlığa götürənlər və ya qəyyumlar, hüquqi şəxs olan müştərilərə münasibətdə qanuni təmsilçi istisna olmaqla müştəriyə digər səlahiyyətli nümayəndə vasitəsilə məsafədən hesab açılmasına yol verilməyəcək.

    Şəxsin eyniləşdirilməsi risk əsaslı yanaşma nəzərə alınmaqla, nəzarət subyekti tərəfindən təsdiq edilmiş daxili qaydalar əsasında aşağıdakı üsullardan biri və ya bir neçəsinin tətbiqi yolu ilə həyata keçiriləcək:

    - şəkil çəkilişi vasitəsilə eyniləşdirmə;

    - videoçəkiliş vasitəsilə eyniləşdirmə;

    - videozəng vasitəsilə eyniləşdirmə.

    AMB-nin Maliyyə bazarlarının hüquqi təminatı departamentinə bu Qərarın 3 gün müddətində Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinə daxil edilməsi üçün Ədliyyə Nazirliyinə təqdim edilməsi tapşırılıb.

    Azərbaycan Mərkəzi Bankı Məsafədən hesabların açılması

    Son xəbərlər

    18:27

    Ərdoğan Somali Prezidenti ilə görüşüb

    Region
    18:04

    Ruben Vardanyanın barəsində cinayət işi üzrə məhkəmə prosesi təxirə salınıb

    Hadisə
    18:02

    Pezeşkianla Putin ikitərəfli əlaqələri müzakirə edib

    Region
    17:57

    Almaniyada bankdan 30 milyon avroya yaxın vəsait oğurlanıb

    Digər ölkələr
    17:55

    ARDNF: Qızıla qısamüddətli gəlir mənbəyi kimi baxmırıq

    Maliyyə
    17:50
    Foto

    Binəqədidə yol hərəkətində dəyişiklik edilib, yeni svetoforlar quraşdırılıb

    Daxili siyasət
    17:50

    Ukrayna Avropa İnvestisiya Bankından 84 milyon avro alıb

    Region
    17:45

    Əhalinin sosial vəziyyətinin yaxşılaşdırılması istiqamətində vacib addımlar atılır - RƏY

    Daxili siyasət
    17:45

    "Baku TV" 2025-ci ildə beynəlxalq əməkdaşlıqlar və güclü media göstəriciləri ilə fərqlənib

    Media
    Bütün Xəbər Lenti