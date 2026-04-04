В районе Тушба провинции Ван в Турции произошло землетрясение магнитудой 5,2 балла.

Как передает Report, об этом сообщает Управление по чрезвычайным ситуациям Турции (AFAD).

Отмечается, что очаг землетрясения залегал на глубине 7 км. Информации о пострадавших или разрушениях нет.