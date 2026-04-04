İlham Əliyev ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı WUF13 İlham Əliyevin Gürcüstana səfəri
    Türkiyədə 5,2 maqnitudalı zəlzələ olub

    Region
    • 04 aprel, 2026
    • 10:05
    Türkiyədə 5,2 maqnitudalı zəlzələ olub

    Türkiyənin Van vilayətinin Tuşba rayonunda 5,2 maqnitudalı zəlzələ baş verib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Türkiyə Fövqəladə Halların İdarə olunması Agentliyi (AFAD) məlumat yayıb.

    Qeyd edilib ki, zəlzələ ocağı 7 kilometr dərinlikdə yerləşib.

    Türkiyə Zəlzələ Türkiyə Fövqəladə Halların İdarə olunması Agentliyi (AFAD)
    В Турции произошло землетрясение магнитудой 5,2
    Magnitude 5.2 earthquake jolts Türkiye

