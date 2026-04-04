Türkiyədə 5,2 maqnitudalı zəlzələ olub
Region
- 04 aprel, 2026
- 10:05
Türkiyənin Van vilayətinin Tuşba rayonunda 5,2 maqnitudalı zəlzələ baş verib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Türkiyə Fövqəladə Halların İdarə olunması Agentliyi (AFAD) məlumat yayıb.
Qeyd edilib ki, zəlzələ ocağı 7 kilometr dərinlikdə yerləşib.
